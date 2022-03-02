Свердловской КПРФ отказали в митинге против "Баден-Бадена" на Уктусе

Министерство общественной безопасности Свердловской области в очередной раз запретило коммунистам проводить митинг.

Напомним, на минувшей неделе КПРФ подала уведомление на проведение митинга в Екатеринбурге против строительства термального комплекса "Баден-Баден" на Уктусе. Планировалось, что мероприятие состоится в Международный женский день 8 марта.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском отделении КПРФ, сегодня им пришел официальный ответ министерства. МОБ вновь отказал коммунистам в проведении митинга, традиционно сославшись на пандемию коронавируса. Тем не менее, на вчерашнем заседании Законодательного собрания региона главе областного отделения КПРФ Александру Ивачеву удалось создать рабочую группу по ситуации вокруг строительства "Баден-Бадена" на Уктусе.

Ранее в свердловской КПРФ направляли уведомление о праздничном митинге в честь 23 февраля, но получили отказ от МОБ со ссылкой на пандемию. Коммунисты заявили, что третий год им запрещают проводить митинги из-за коронавируса, тогда как для других партий таких ограничений нет. Партия подала на министерство в суд, но тот встал на сторону областных чиновников.