02 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Роман Абрамович (2018) | Фото: eg.ru

Guardian: Абрамович спешит распродать недвижимость в Лондоне из-за санкций

Член британского парламента от лейбористской партии Крис Брайант заявил, что российский олигарх и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович спешно продает недвижимость и другие активы в Великобритании, чтобы избежать санкций, пишет Guardian. Брайант заявил, что правительство королевство слишком медленно вводит санкции в отношении "тех, кто предположительно связан с Владимиром Путиным". "Я думаю, он [Абрамович] боится санкций, поэтому он уже завтра собирается продать свой особняк, а также одну квартиру. Меня беспокоит, что мы слишком долго думаем об этих вещах", - заявил парламентарий.

В минувшие выходные Абрамович объявил, что передаст управление футбольным клубом "Челси" попечителям его благотворительного фонда, хотя юридические последствия этого объявления остаются неясными, отмечает издание.

В понедельник пресс-секретарь Абрамовича заявил, что бизнесмен "пытается помочь" в российско-украинском переговорном процессе после обращения к нему украинской стороны за посредничеством.

Во вторник журналисты осадили особняк Абрамовича с 15 спальнями в Кенсингтон Палас Гарденс в западной части Лондона – появились слухи о визите потенциального покупателя для осмотра дома, который был куплен в 2009 году за 90 млн фунтов стерлингов.

Теги: роман абрамович, лондон, санкции



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