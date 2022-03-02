Песков: У российской экономики есть запас прочности, на ногах устоит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что экономика РФ шатается после введения санкций.

По словам представителя Кремля, экономика России сейчас испытывает "серьезные удары".

"Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведется. На ногах устоит", - цитирует Пескова РИА Новости.

Также он заявил, что власти примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы, а льготная ипотечная ставка останется неизменной.

Кроме того, Песков пояснил, что решение о запрете вывоза физлицами из РФ более $10 тысяч принято, чтобы избежать раскачивания экономики.

Напомним, 28 февраля Центральный банк России повысил ключевую ставку до исторического рекорда в 20% - сразу почти на 10%. Крупнейшие банки страны находятся под санкциями. Ранее Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли предприниматься какие-то шаги помощи россиянам в текущей ситуации, заявил: "Ну, пока ничего не произошло у нас с вами".