33 беженца с Донбасса самостоятельно приехали в Челябинскую область

В Челябинскую область самостоятельно приехали 33 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, в том числе 14 несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца.

Беженцы находятся у родственников и друзей. В министерстве отметили, что в настоящее время пункты временного размещения не задействованы.

Как рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина, им будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Решаются вопросы по оформлению документов, медицинских полисов, устройства детей в соответствии с возрастом в образовательные организации и др.

Напомним, Челябинская область 18 февраля заявила о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. С этого момента в регионе началась вся подготовительная работа. В муниципалитетах уже организованы пункты временного размещения. Главам поручено совместно с минсоцотношений обеспечить прием и размещение беженцев. Алексей Текслер подчеркнул, что прибывшие должны быть размещены в теплых помещениях, им должно быть предоставлено новое постельное белье и горячее питание. Расходы муниципалитетов будут компенсированы из областного бюджета.