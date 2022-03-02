Украина объявила о закрытии судоходства в Черном море

Генштаб ВСУ объявил о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря в целях безопасности гражданского судоходства.

Утром генштаб заявил о том, что ожидает десантной операции ВМС РФ в этом районе. На горизонте даже появился военный корабль, похожий на ракетный крейсер "Москва", пишут телеграм-каналы. Украинские СМИ стали распространять разные фейки, что высадка десанта должна была произойти еще вчера, но российские морпехи якобы устроили бунт.

Многие эксперты отмечают, что целью украинских властей является сделать конфликт как можно более продолжительным и кровопролитным, ради этого местных жителей "вдохновляют" дезинформацией о будто бы огромных потерях ВС РФ и об "успехах" ВСУ.