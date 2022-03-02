02 Марта 2022
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Набережная в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Пермяки голосуют за гимн города. Но решение примет дума

Выбор гимна Перми вышел на финишную прямую. Конкурсная комиссия определила три варианта гимна, которые вышли в финал.

Власти города объявили голосование за лучший вариант. Принять участие в нем жители краевой столицы могут на официальной странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Однако окончательное решение все равно останется за депутатами. Результаты голосования будут представлены на заседании Пермской городской думы, по итогам обсуждения гимн будет утвержден.

Напомним, по планам, гимн должен был появиться ко дню города в 2020 г. Еще до того, как выбрали исполнителя, появилась информация о том, что певица Ольга Бузова готова исполнить его за 5 млн руб. Не все пермяки согласились с этим и создали петицию против исполнения гимна Бузовой. Сообщалось также, что авторы лучших текста и музыки получат по 300 тыс. руб.

Теги: гимн перми, конкурс, оргкомитет



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