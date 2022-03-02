Дорожают не только авто, но и запчасти: что происходит с авторынком Екатеринбурга

Свердловчанам, накопившим на долгожданный автомобиль, придется пересмотреть свои аппетиты из-за резкого роста цен. Так, на фоне последних событий стоимость европейских моделей значительно увеличилась, что отмечают как обычные пользователи авто, так и официальные дилеры Екатеринбурга. Последние также заявляют о высоком спросе и неопределенности в сроках поставок.

Так, в АвтоХаус BMW Накануне.RU рассказали, что все автомобили в Екатеринбурге уже распроданы, а о будущей поставке до сих пор ничего неизвестно. Неизвестно и о повышении цен на автомобили. В это же время автовладельцы поделились с редакцией собственным опытом. Так, Дарья, в личной беседе с корреспондентом Накануне.RU заявила, что цены на BMW начали расти еще в прошлом году.

"Это началось не сегодня. Мы когда в сентябре брали машину, там уже цены плясали. Нам женщина в салоне сразу сказала - берите сейчас, если есть возможность, потому что две недели назад цена была 1,1 млн. Проходит две недели - 1,4 млн. И реально, мы взяли машину и буквально 2-3 недели, она на 200 тыс. в цене подскочила", - рассказала девушка.

На данный момент минимальная стоимость, которую может предложить официальный дилер Екатеринбурга - 2 млн 830 тыс. за BMW X1.

В неопределенности пока пребывают и дилеры Renault. На данный момент поставка моделей Duster, Kaptur, Arkana остановлена на неопределенный срок, а потенциальных покупателей предупреждают о скором повышении цен. Несмотря на это, склад новых Renault достаточно полон и "Лаки Моторс" предлагает приобрести имеющиеся модели по прежней стоимости.

Начальная цена для Renault Logan - 762 тыс. Самая же высока начальная цена - 1 млн 329 тыс. за Renault Arkana.

В Hyundai ситуация более понятна. Там прогнозируется 30%-ный рост цен на все модели.

"Нас тоже это коснулось. Касается полностью бренда. Комплектующих и изначально не хватало и в связи с тем, что сейчас происходит. Поэтому поставки пока прекратились. Ориентировочно ждем 9 марта", - рассказали в Авто-Лидер.

Минимальная цена за Solaris - 1 млн 5 тыс., Кроссовер - 1 млн 349 тыс., а микроавтобус от 2 млн 999 тыс. рублей.

Официальные дилеры Mercedes в Екатеринбурге пока и вовсе не комментируют нынешнюю ситуацию на рынке, предлагая самостоятельно ознакомиться с нынешними ценами на сайте.

Минимальная цена - 3 млн 350 тыс. за Mercedes А-класса Седан.

К сожалению, трудности авторынка затронут и владельцев автомобилей, а не только потенциальных покупателей. Рост цен на запчасти и прочую автопродукцию уже готов потягаться в скорости с ростом на машины. Так, совладелец уральского магазина автозапчастей "Авимоторс" Ирина Жданова рассказала, что комплектующие уже сейчас стоят на 50% дороже.

"Ситуация такая, что если доллар где-то на 15-20% поднялся, то поставщики в некоторых позициях где-то и на 20% повышают, но в основном почему-то раза в два точно. В данный момент я меняла цены на домкраты: у нас была продажная цена 2 тыс. руб. Сейчас он у поставщика стоит 3,8 тыс. только в закупе. 24 февраля все произошло, а 25 уже начался рост цен. В основном, конечно, покупают моторное масло, потому супруг в первую очередь начал менять цену именно на него. Мы продавали литр API SH Shelo Helix Ultra за 1тыс. 50 руб. и мой муж ее повысил до 1,2 тыс., с учетом того, что поставщик повысил закупочную цену до 1тыс. - за 2 дня они у нас продались. Мы заходим, чтобы их заказать, а они у поставщика начали стоить 1тыс. 220 руб. То есть, получается, мы опять сработали в ноль, но при этом мы должны заплатить процент продавцу, аренду, налог 7% - доход минус расход этого масла", - рассказала Ирина.

В связи с этим, по ее словам, владельцы магазинов сейчас также будут повышать цены на товары, причем сразу на 30% из-за закупочной стоимости и плюс еще на 30% прозапас. Наценка скажется на большинстве позиций, поскольку нельзя точно предугадать, на что именно изменится закупочная стоимость, а в отличии от поставщиков, у которых программа, вероятно, привязана к курсу доллара, российским предпринимателями приходится отслеживать и менять каждую цену вручную.

На сегодняшний день себестоимость комплекта тормозных колодок уже превышает 1 тыс. рублей. Цены на мотоблоки также подскочили с прошлого года: если закупался товар за 38 тыс., а продавался за 45 тыс., то сейчас закупочная цена на ту же модель уже достигла 55 тыс. рублей. При этом цены растут буквально на глазах. Так две недели назад Ирина приобрела один мотоблок за себестоимость в 22 тыс., вчера его цена увеличилась до 30 тыс., а сегодня поставщик оповестил ее о повышении цены уже до 34 тыс. Более того, даже масло Лукойл, производимое в России, заявило о подорожании на 15% с 1 марта, отметив, что это не предел.

Предприниматель посоветовала автовладельцам обратить внимание на расходные материалы в первую очередь, а также индивидуально оценить состояние собственного автомобиля.

"Раз в полгода ты в любом случае меняешь масло, фильтры, ремни и какие-то расходные материалы. У нас же такая страна: повысится - повысится, понизится-уже не понизится. Поэтому, первым делом, масло, те же расходники, фильтры, колодки - пусть лежат в багажнике на всякий случай. Поменять машину сейчас будет еще сложнее, потому надо беречь свою. Я бы сказала что процентов на 50 повышаются все материалы - 15-20% здесь даже не пахнет. У нас был запас, но мы даже с этим запасом сильно проигрываем", - отметила Ирина.