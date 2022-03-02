Генпрокуратура попросила у Госдумы согласия на передачу в суд дела Рашкина

В Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о даче согласия на направление в суд уголовного дела в отношении депутата Валерия Рашкина. Об этом передает "Интерфакс".

Глава думской комиссии по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам Отари Аршба сообщил, что комиссия рассмотрит этот документ на следующей неделе и представит решение палате для утверждения.

На следующей неделе пленарные заседания запланированы на 9 и 10 марта.

Ранее Басманный суд Москвы продлил до конца марта запреты, наложенные на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по уголовному делу о незаконной охоте.

Напомним, суд запретил парламентарию охотиться и покидать ночью место жительства. Также Рашкину нельзя использовать любые средства связи и интернет, отправлять и получать корреспонденцию, общаться со свидетелями по уголовному делу и другими фигурантами уголовного дела.

В декабре Рашкина, пойманного под Саратовом за рулем машины с тушей лося, лишили на полтора года водительских прав. Кроме того, он оштрафован на 30 тысяч рублей. Напомним, депутат отказался от медицинского освидетельствования.