02 Марта 2022
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Наука и техника В России За рубежом
Запуск ракеты-носителя Союз 2-1а 22.08.2019 (2019) | Фото: www.roscosmos.ru

Роскосмос запустит на орбиту британские спутники только при гарантии их мирного использования, – Рогозин

Роскосмос запросил гарантии от британского проекта OneWeb о неиспользовании спутников в военных целях. Иначе отправка очередной партии спутников на орбиту не состоится, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Роскосмос запросит гарантии от OneWeb о неиспользовании их сервисов в космосе в военных целях. Считает, что сейчас все прежние договоры о таком неиспользовании обнулены. РФ будет требовать выхода Британии из состава акционеров OneWeb, иначе ничего не может быть гарантировано по неиспользованию этого сервиса в военных целях", - заявил Рогозин.

Старт ракеты "Союз" со спутниками намечен на 5 марта, но без гарантий от OneWeb он не будет осуществлен.

Теги: роскосмос, орбита, спутники, oneweb, союз, дмитрий рогозин



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