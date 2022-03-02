Роскосмос запустит на орбиту британские спутники только при гарантии их мирного использования, – Рогозин

Роскосмос запросил гарантии от британского проекта OneWeb о неиспользовании спутников в военных целях. Иначе отправка очередной партии спутников на орбиту не состоится, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Роскосмос запросит гарантии от OneWeb о неиспользовании их сервисов в космосе в военных целях. Считает, что сейчас все прежние договоры о таком неиспользовании обнулены. РФ будет требовать выхода Британии из состава акционеров OneWeb, иначе ничего не может быть гарантировано по неиспользованию этого сервиса в военных целях", - заявил Рогозин.

Старт ракеты "Союз" со спутниками намечен на 5 марта, но без гарантий от OneWeb он не будет осуществлен.