ЕС готовит четвертый пакет санкций против РФ, нацеленный на "олигархов"

В МИД Австрии сообщили, что Евросоюз работает над четвертым пакетом антироссийских санкций.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что на 4 марта запланировано специальное заседание глав МИД ЕС с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Следующей главной целью будет, так сказать, верхушка, олигархи", - сказал Шалленберг, добавив, что готовятся специальные списки. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ранее во Франции прозвучало предложение провести инвентаризацию яхт, самолетов, автомобилей класса "люкс", принадлежащих российским бизнесменам с целью возможного изъятия.

Президент США Джозеф Байден пообещал, что Вашингтон займется расследованием "преступлений российских олигархов". Для этого министерство юстиции США создаст специальную группу.

По словам американского лидера, Вашингтон объединяет силы со своими европейскими союзниками, чтобы "найти и захватить ваши яхты, роскошные квартиры, частные самолеты".

Также о намерении арестовать недвижимость и яхты российских бизнесменов заявляли власти Великобритании.