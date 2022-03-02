ЕС готовит четвертый пакет санкций против РФ, нацеленный на "олигархов"

02 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мариуполь блокирован

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
(2004) |

ЕС готовит четвертый пакет санкций против РФ, нацеленный на "олигархов"

В МИД Австрии сообщили, что Евросоюз работает над четвертым пакетом антироссийских санкций.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что на 4 марта запланировано специальное заседание глав МИД ЕС с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Следующей главной целью будет, так сказать, верхушка, олигархи", - сказал Шалленберг, добавив, что готовятся специальные списки. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ранее во Франции прозвучало предложение провести инвентаризацию яхт, самолетов, автомобилей класса "люкс", принадлежащих российским бизнесменам с целью возможного изъятия.

Президент США Джозеф Байден пообещал, что Вашингтон займется расследованием "преступлений российских олигархов". Для этого министерство юстиции США создаст специальную группу.

По словам американского лидера, Вашингтон объединяет силы со своими европейскими союзниками, чтобы "найти и захватить ваши яхты, роскошные квартиры, частные самолеты".

Также о намерении арестовать недвижимость и яхты российских бизнесменов заявляли власти Великобритании.

Теги: ес, санкции, россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 5101

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети