Постпред КНДР обвинил США и Запад в кризисе на Украине

В кризисе на Украине виноваты США и их союзники, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что США, игнорируя интересы России, подорвали систему безопасности в Европе, пытаясь разместить там наступательное вооружение и добиваясь расширения НАТО на восток. И США представляют для мира самую большую опасность. Ким Сон напомнил о Югославии, Ливии, Ираке, Афганистане.

О вине США заявили американский полковник в отставке Дуглас МакГрегор, бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Они подчеркивают, что действия России вынужденные и носят оборонительный характер.