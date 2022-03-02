02 Марта 2022
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Политика
Переименование губернатором Цивилевым Кузбасса в &quot;КуZбасс&quot;. (2022) | Фото: t.me/tsivilev_live

Губернатор Кемеровской области объявил о переименовании региона в "КуZбасс"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил о переименовании региона в официальной документации в "КуZбасс". Он считает, что таким образом поддержит "спецоперацию России на Украине".

"В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z — в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества", - говорится в обращении губернатора.

Переименование губернатором Цивилевым Кузбасса в "КуZбасс".(2022)|Фото: t.me/tsivilev_live

В последние дни многие руководители регионов в названия своих аккаунтов добавили латинскую букву Z.

Кемеровская область или Кузбасс – единственный регион России, официально имеющий второе название. Кузбасс – сокращение от Кузнецкого угольного бассейна. Цивилев занимает пост губернатора Кузбасса с 2018 года.

Теги: сергей цивилев, кузбасс, кемеровская област



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