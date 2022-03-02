В Пермском крае не зафиксирован рост цен на продукты

В Пермском крае не зафиксирован рост цен на основные продукты. Об этом сегодня во время заседания краевого правительства сообщил вице-премьер Прикамья Алексей Чибисов, передает корреспондент Накануне.RU.

Он подчеркнул, что в сети распространяются фейковые новости о повышении цен в полтора - два раза. По мнению Чибисова, это связано с желанием вызвать ажиотаж.

Вице-спикер подчеркнул, что основные торговые сети, такие как "Лента", X5 Retail Group, "Монетка", "Магнит "увеличили товарные запасы по основным группам продуктов с двух до трех недель, чтобы обеспечить стабильное снабжение населения продуктами.

При этом Чибисов отметил, что производители стройматериалов и промышленных материалов необоснованно приостановили отгрузку продукции. По мнению чиновника, это делается для создания дефицита. В ситуацию вмешаются УФАС и прокуратура.