02 Марта 2022
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

В Пермском крае не зафиксирован рост цен на продукты

В Пермском крае не зафиксирован рост цен на основные продукты. Об этом сегодня во время заседания краевого правительства сообщил вице-премьер Прикамья Алексей Чибисов, передает корреспондент Накануне.RU.

Он подчеркнул, что в сети распространяются фейковые новости о повышении цен в полтора - два раза. По мнению Чибисова, это связано с желанием вызвать ажиотаж.

Вице-спикер подчеркнул, что основные торговые сети, такие как "Лента", X5 Retail Group, "Монетка", "Магнит "увеличили товарные запасы по основным группам продуктов с двух до трех недель, чтобы обеспечить стабильное снабжение населения продуктами.

При этом Чибисов отметил, что производители стройматериалов и промышленных материалов необоснованно приостановили отгрузку продукции. По мнению чиновника, это делается для создания дефицита. В ситуацию вмешаются УФАС и прокуратура.

Теги: Алексей ЧИбисов, продукты, цены



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