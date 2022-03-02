02 Марта 2022
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Экономика В России
Центральный банк (2021) | Фото: Накануне.RU

Центробанк запретил вывод дивидендов за рубеж

Центробанк фактически запретил выводить дивиденды за рубеж. В сообщении регулятора говорится, что российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов всем лицам, кроме нерезидентов.

При этом регулятор предписал не списывать ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов, пишет РИА "Новости".

Напомним, вчера Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны. Из документа следует, что со 2 марта запрещается вывозить из РФ иностранную наличную валюту в сумме более $10 тыс.

Теги: Центробанк, дивиденды



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