Центробанк запретил вывод дивидендов за рубеж

Центробанк фактически запретил выводить дивиденды за рубеж. В сообщении регулятора говорится, что российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов всем лицам, кроме нерезидентов.

При этом регулятор предписал не списывать ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов, пишет РИА "Новости".

Напомним, вчера Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны. Из документа следует, что со 2 марта запрещается вывозить из РФ иностранную наличную валюту в сумме более $10 тыс.