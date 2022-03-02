ЛНР ведет бои за Северодонецк

Народная милиция ЛНР ведет бои за Северодонецк - административный центр оккупированной ВСУ части ЛНР. Об этом заявил глава Республики Леонид Пасечник.

Он добавил, что российскими войсками также блокировано Сватово - один из крупных населенных пунктов малонаселенной северной части ЛНР. Он лежит к северу от Северодонецка, ближе к Купянску, где местные власти приняли решение спокойно договориться с российскими военными во избежание ненужных жертв среди гражданского населения.

При огневой поддержке российской армии силы ЛНР освободили Старобельск - еще один райцентр на севере ЛНР.

Всего в ЛНР освобождены 40 населенных пунктов, заявил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко. Правда, Старобельска в списке нет. Однако Минобороны РФ заявило утром, что Старобельск и Сватово уже взяты под контроль.

Глава ЛНР сообщил, что ВСУ изменили тактику. Они избегает столкновений на открытой местности и занимают позиции в населенных пунктах, откуда их тяжелее выбить, так как они прикрываются гражданским населением как щитом, зная, что главной задачей ЛНР является недопущение гибели мирного населения. Так, в Лисичанске нацисты заняли больницы и школы.