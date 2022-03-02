02 Марта 2022
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Политика За рубежом
флаг, Испания (2012) | Фото:zastavki.com

Премьер: Испания поставит Украине наступательное оружие

Испания поставит Украине наступательное оружие. Об этом объявил испанский премьер-министр Педро Санчес, сообщает РИА Новости.

Отметим, накануне он отказался поставлять оружие Киеву напрямую. По словам политика, Мадрид намерен участвовать в военной помощи Украине только через Европейский фонд мира.

Ранее сообщалось о намерении ЕС в рамках военной помощи поставлять на Украину боевые самолеты.

Руководители МИД стран ЕС договорились о финансировании поставок летального оружия для украинской армии на сумму 450 млн евро и 50 млн евро для нелетального. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Теги: испания, украина, наступательное оружие



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