Сразу несколько свердловских изданий решили стать "миротворцами". Зачем информационные пушки направили в спину бойцам ВС РФ?

В среду целый ряд газет в Свердловской области, таких как серовский "Глобус", "Вечерний Карпинск" и "Вечерний Краснотурьинск" вышли с обложками, посвященными ситуации на Украине.

На первых полосах данных изданий сегодня размещен фактически призыв - остановить военную операцию ВС РФ на Украине - "Это безумие должно быть остановлено". Плюс призыв подписывать так называемую антивоенную петицию и ссылка на адрес в интернете, где это можно сделать.

Публиковать скрины этих "мирных инициатив" Накануне.RU не считает нужным, найти при желании в сети эти изображения не составит никакого труда.

Все эти взывающие к миру издания входят в издательскую группу "ВК-Медиа". Корреспондент Накануне.RU связался с редакцией одной из газет. Там не смогли оперативно прокомментировать - чего, собственно, хотели добиться таким образом, отметив, что все руководство "находится на совещании".

Смеем предположить, что совещание проходит с участием весьма высококвалифицированных юристов, которым, как Накануне.RU убедилось на собственном опыте, очень немало платят. Только вот из каких источников?...

До сего дня "ВК-Медиа" весьма успешно вымогало деньги, ведя судебные бои с коллегами - СМИ, требуя немалые суммы за фотоизображения, использовавшиеся в свердловских и региональных СМИ ДО введения шантажного закона об авторских правах. Вести судебные тяжбы, как мы точно знаем, "ВК-Медиа" не привыкать. Так что, возможно, владельцы данного холдинга уверены в своих юридических силах и в случае со своим "мирным походом".

По непроверенным пока данным, в холдинг прибыли правоохранители, а весь тираж собираются изъять. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал Накануне.RU проверить, насколько данная информация соответствует действительности.

В Свердловском творческом союзе журналистов резко осудили подобное освещение СМИ.

"Я считаю, что это неуместно. Сейчас, когда проводится специальная военная операция, нам надо всем объединиться. Быть вместе с президентом, всей страной! Нам обязательно надо освободить Украину от нацистов и восстановить мир!", - заявил нашему изданию глава Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин.

Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил, что российские СМИ при освещении специальной операции в ДНР и ЛНР обязаны использовать информацию только из официальных источников. Ведомство потребовало от красноярского издания "Проспект Мира" удалить новость о взрывах на Украине, пригрозив блокировкой сайта.

Накануне по требованию Генпрокуратуры в России случилось беспрецедентное и долгожданное патриотическим сообществом событие - был отключен от эфира, мягко говоря, либеральный рупор пропаганды "Эхо Москвы".

На момент выхода публикации редакция Накануне.RU не получила ответа на запрос в местный Роскомнадзор относительно оценки "мирных" демаршей "ВК-Медиа". Возможно уральский филиал РКН тоже опасается "зубастых", опытных и высокооплачиваемых юристов "ВК-Медиа"?...