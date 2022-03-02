В Челябинске водоканал оштрафовали за загрязнение стоками Шершневского водохранилища

"ЮжУралВодоканал" оштрафовали на 100 тысяч рублей за попадание сточных вод в Шершневское водохранилище.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по результатам проверки выявлены нарушения требований природоохранного законодательства со стороны "ЮжУралВодоканал". С 21 по 24 января, 26 и 27 января из-за засора канализационного коллектора происходил сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности, ощущался резкий запах жидких бытовых отходов.

На предприятие и управляющего возбуждены административные дела за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Управляющий оштрафован на 10 тыс. рублей.

В настоящий момент все нарушения устранены, канализационный коллектор отремонтирован, приняты меры по замене и модернизации оборудования.