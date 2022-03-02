Из шахты "Распадская" 590 горняков экстренно выводят на поверхность

Из шахты "Распадская" в Кемеровской области 590 горняков выводят на поверхность из-за остановки вентилятора проветривания. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил представитель экстренных служб, остановка главного вентилятора произошла после короткого замыкания.

На прошлой неделе обрушение горной породы произошло в шахте "Обуховская" в Ростовской области. Под завалами оказались трое рабочих. Они выжили, достать их удалось спустя несколько дней.