Переговоры между Украиной и Россией в Белоруссии сегодня маловероятны, - СМИ

Переговоры между Украиной и Россией в Белоруссии возможны ближе к концу недели. Об этом сообщил источник "Интерфакса".

По его данным, сегодня проведение второго раунда переговоров маловероятно.

Уточняется, что украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. С учетом логистики им требуется дополнительное время, чтобы прибыть в Белоруссию.

"Более реалистичные сроки - ближе к пятнице, при условии положительного ответа украинской стороны сегодня-завтра", - сказал источник.

Ранее СМИ сообщали, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на 2 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что переговоры между Россией и Украиной могут закончиться встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Первый раунд переговоров российской и украинской сторон в Гомельской области завершился вечером 28 февраля, он длился пять часов.

Как заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, по итогам встречи было решено провести второй раунд переговоров в ближайшее время, но уже на польско-белорусской границе. Он также сообщил, что на переговорах были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров Киева и Москвы заявил, что пока нет результата, который нужен киевским властям.По его словам, пока решения по проведению второго раунда переговоров не принято.