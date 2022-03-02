02 Марта 2022
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Политика В России Москва
Ельцин-центр, Венедиктов (2019) | Фото: Накануне.RU

"Газпром-Медиа" созывает совет директоров "Эха Москвы" по вопросу работы радиостанции

Государственный холдинг "Газпром-Медиа" созывает совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" по вопросу деятельности радиостанции.

"В адрес АО "Газпром-Медиа Холдинг" направлено предписание Генеральной прокуратуры. Получили. В ближайшее время планируем созвать совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для обсуждения ситуации и принятия решений в соответствии с предписанием Генеральной прокуратуры", - цитирует новостной Telegram-канал "Эха" представителя пресс-службы "Газпром-Медиа".

Накануне стало известно, что радиостанция отключена от эфира. Этому предшествовало сообщение Генпрокуратуры о необходимости блокировать сайт радиостанции из-за "публикации фейков" о действиях российской армии на Украине.

"Эхо Москвы" работает с 1990 года. Единственный раз, когда радиостанцию отключали от эфира - 1991 год, во время путча, напоминает РБК.

Главред радиостанции Алексей Венедиктов накануне заявил: "1. Редакция Эха Москвы категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, приведшим к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта.

Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России.

2. Редакция будет оспаривать в судах это решение. Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ".

Теги: газпром-медиа, эхо москвы, совет директоров, алексей венедиктов



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