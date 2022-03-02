02 Марта 2022
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Экономика В России
Коллаж, чиновники, свинья-копилка (2021) | Фото: Накануне.RU

Сенаторы одобрили изъятие денег в пользу государства у чиновников-коррупционеров

Совет Федерации сегодня одобрил поправки в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции", определяющие возможность конфискации денег чиновников-коррупционеров в пользу государства.

Поправки определяют "механизм возврата в доход Российской Федерации денежных средств, в случае, если лицо, обязанное представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не представило информацию, подтверждающую законность их получения".

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2021 году было подано более более 3 тыс. исков о взыскании более 52 млрд руб. по коррупционным делам, 35 млрд руб. – на такую сумму чиновники приобрели имущество, используя незаконные доходы.

Теги: коррупция, изъятие, конфискация, чиновники



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