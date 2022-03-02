На Ямале летевший на месторождение вертолёт приземлился раньше из-за отказа двигателя

Сегодня в аэропорту посёлка Красноселькуп (ЯНАО) из-за, по предварительным данным, отказа правого двигателя, совершил вынужденную посадку вертолёт Ми-8Т авиакомпании "Ямал", сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Посадка произошла в 11.45. Борт вёз вахтовиков по маршруту Тарко-Сале – Термокарстовое месторождение. На борту находились восемь человек – пять пассажиров и три члена экипажа.

Пострадавших нет. Вертолёт не пострадал. Прокуратура начала проверку.