02 Марта 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Ми-8Т, авиакомпания Ямал (2022) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

На Ямале летевший на месторождение вертолёт приземлился раньше из-за отказа двигателя

Сегодня в аэропорту посёлка Красноселькуп (ЯНАО) из-за, по предварительным данным, отказа правого двигателя, совершил вынужденную посадку вертолёт Ми-8Т авиакомпании "Ямал", сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Посадка произошла в 11.45. Борт вёз вахтовиков по маршруту Тарко-Сале – Термокарстовое месторождение. На борту находились восемь человек – пять пассажиров и три члена экипажа.

Пострадавших нет. Вертолёт не пострадал. Прокуратура начала проверку.

Ми-8Т, авиакомпания Ямал(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

Ми-8Т, авиакомпания Ямал(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

Теги: Ямал, Ми-8Т, Термокарстовое месторождение



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