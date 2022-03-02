Венедиктов пожаловался, что Google отключил канал "Эха" на Youtube в Европе

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов пожаловался на санкции со стороны Google, начавшиеся, по совпадению, одновременно с давлением Генпрокуратуры РФ.

"Вчера, когда Генпрокуратура отключала нас от эфира и сайта, синхронно "Гугл" отключил наш канал ютюба в Европе, как связанный с "Газпромом". Это точно разные организации?" - написал он в телеграм-канале.

Напомним, вчера Венедиктов сообщил, что радиостанция "Эхо Москвы" отключена от эфира. Этому предшествовало сообщение Генпрокуратуры о необходимости блокировать сайт радиостанции из-за "публикации фейков" о действиях российской армии на Украине.