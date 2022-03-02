У белорусских дальнобойщиков на украинской таможне отобрали пять фур с товарами

У белорусских дальнобойщиков на территории украинского таможенного поста отобрали пять фур с товарами.

Инцидент произошел 24 февраля на таможенном посту "Доманово" Ратновского района Волынской области Украины, сообщил Следственный комитет Белоруссии.

К дальнобойщикам подошли вооруженные люди в форме без опознавательных знаков и потребовали оставить автомобили. Затем, угрожая оружием, они заставили водителей пешком покинуть территорию Украины.

Отобранное имущество оценивается в 200 тысяч евро, возбуждено уголовное дело.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести превентивный удар по Белоруссии. Так он ответил на вопрос о том, почему Украина не наносит превентивный удар по Белоруссии после информации о "летевших оттуда ракетах в направлении страны".