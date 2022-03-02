СМИ: Роскомнадзор может замедлить YouTube в ответ на блокировку RT и Sputnik

Роскомнадзор в ответ на блокировку в Европе аккаунтов российских госСМИ RT и Sputnik может замедлить YouTube в России, как это уже происходит с Facebook и Twitter.

Эксперты отмечают, что технически работу видеохостинга, чья месячная аудитория в стране составляет 89,4 млн человек, можно заблокировать полностью, пишет "Коммерсант".

Месячная аудитория YouTube в январе среди населения России старше 12 лет составила 89,4 млн человек, среднедневной охват — 45,3 млн, сообщили в MediaScope.