02 Марта 2022
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Youtube (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Роскомнадзор может замедлить YouTube в ответ на блокировку RT и Sputnik

Роскомнадзор в ответ на блокировку в Европе аккаунтов российских госСМИ RT и Sputnik может замедлить YouTube в России, как это уже происходит с Facebook и Twitter.

Эксперты отмечают, что технически работу видеохостинга, чья месячная аудитория в стране составляет 89,4 млн человек, можно заблокировать полностью, пишет "Коммерсант".

Месячная аудитория YouTube в январе среди населения России старше 12 лет составила 89,4 млн человек, среднедневной охват — 45,3 млн, сообщили в MediaScope.

Теги: роскомнадзор, youtube, блокировка, замедление



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