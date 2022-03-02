В Китае опубликован Доклад о массовых нарушениях прав человека в США

Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала "Доклад о нарушениях прав человека в США в 2021 году". Текст доклада приводит "Синьхуа новости".

В документе говорится, что ситуация в США еще больше ухудшилась. В стране за год произошло 693 массовых расстрела, что на 10% больше, чем годом ранее. В результате применения огнестрельного оружия было убито более 44 тыс. человек.

Только 7% молодых американцев считают страну "здоровой демократией", а общественное доверие к правительству упало почти до исторического минимума с 1958 года.

Из-за жестокости правоохранительных органов погибло 577 человек, что является самым высоким показателем с 1998 года и более чем вдвое превышает показатель предыдущего года. При этом односторонние действия США привели к возникновению новых гуманитарных кризисов по всему миру.

В докладе отмечается очень высокий рост смертности, ухудшение психического здоровья людей. Треть взрослых американцев испытывали "повышенные симптомы депрессии" в 2021 году. Резко выросло число попыток самоубийств. Примечательно, что американцы владеют почти половиной всего гражданского оружия в мире, хотя они составляют 4% мирового населения.

В общей сложности 1 229 подростков в возрасте от 12 до 17 лет были убиты, а 3 373 ранены в результате перестрелок в США в 2021 году.

Приводятся многочисленные факты жестокого обращения с заключенными, подрыва доверия к судебной системе. Например, согласно статистике, опубликованной американским Национальным реестром пересмотра приговоров 11 января 2022 года, с 1989 года в США было ошибочно осуждено 2 933 человека, которые в общей сложности получили 25 600 лет вынесенных тюремных сроков.

Политическая ситуация в США явно нездоровая. 77% избирателей-республиканцев по-прежнему сомневаются в легитимности избранного президента из-за подозрений в мошенничестве на выборах. Обе партии используют махинации, чтобы получать нужные результаты на выборах, используют разные технологии, ограничивающие права избирателей.

В стране по-прежнему процветает дискриминация в отношении азиатов, на что в Китае особенно обращают внимание, приводя многочисленные данные об этом. Лица, ищущие убежища, подвергаются жестокому обращению со стороны полиции или являются жертвами торговли людьми и принудительного труда.

В 2021 году образ США как глобального "правозащитника" был полностью развенчан. На 48-й сессии Совета ООН по правам человека многие страны обвинили США в том, что они являются "крупнейшим разрушителем" прав человека в мире. При всем этом США массово нарушают права человека в других странах и вмешиваются в дела других стран.

"Американцы должны сначала исправить то, что пошло не так у себя дома, и переосмыслить то, как они поступают с остальным миром", - говорит профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.