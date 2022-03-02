Офицер из Челябинской области погиб в ходе специальной военной операции на Украине

Южноуральский офицер Константин Глушков погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Губернатор Алексей Текслер и правительство региона выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

"Наш героический земляк отдал свою молодую жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа. Мы всегда будем помнить этот подвиг. Правительство Челябинской области окажет семье погибшего офицера всемерную помощь и поддержку", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Константин Глушков родился в семье военнослужащего. Выпускник Челябинского военного танкового училища. Он служил в мотострелковых войсках на юге России.