02 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
(2019) | Фото: форум Утро

Офицер из Челябинской области погиб в ходе специальной военной операции на Украине

Южноуральский офицер Константин Глушков погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Губернатор Алексей Текслер и правительство региона выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

"Наш героический земляк отдал свою молодую жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа. Мы всегда будем помнить этот подвиг. Правительство Челябинской области окажет семье погибшего офицера всемерную помощь и поддержку", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Константин Глушков родился в семье военнослужащего. Выпускник Челябинского военного танкового училища. Он служил в мотострелковых войсках на юге России.

Теги: Константин Глушков, военная операция, офицер,



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