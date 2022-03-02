В Москве задержали женщин с детьми, принесших цветы к посольству Украины

В Москве накануне в ОВД "Пресненское" доставили двух женщин, которые с детьми в возрасте от 7 до 11 лет принесли цветы к посольству Украины. В руках у них были небольшие плакаты с надписями "Нет войне!". Детей отпустили из полиции, когда приехал адвокат.

По данным "Новой газеты", детей вместе с матерями доставили в полицию в автозаке.

Проект "ОВД-Инфо"* (*включен Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента) сообщает, что 1 марта в 29 городах России было задержано 269 участников акций против военных действий на Украине.