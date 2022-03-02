02 Марта 2022
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Экономика В России
Северсталь (2018) | Фото: администрация Сургута

"Северсталь" полностью остановила отгрузку металла в Европу

Металлургическая компания "Северсталь" полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны ЕС.

Источник "Интерфакса" сообщил, что приостановка отгрузки касается не только компаний, но и трейдеров.

В "Северстали" заявили, что "изучает различные варианты" переориентации европейских объемов на другие экспортные направления, в том числе в страны Азии, Южной Америки, Ближнего Востока.

Ранее бизнесмен Алексей Мордашов, основной акционер "Северстали" и номер один в списке 200 богатейших российских предпринимателей по версии Forbes, высказал недоумение по поводу включения его имени в санкционный список Евросоюза. Бизнесмен заявил, что далек от политики и занимается только экономикой.

Он также высказался за прекращение кровопролития на Украине, назвав происходящее "трагедией двух братских народов".

28 февраля Мордашов в числе прочих крупнейших российских бизнесменов был включен в черный список Евросоюза.

Теги: северсталь, европа, мордашов



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