02 Марта 2022
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Общество Свердловская область
атомстройкомплекс, аск, логотип (2021) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" завершает возведение дома для детей-сирот в Верхней Синячихе

Уже этим летом в Верхней Синячихе (Свердловская область) планируется завершить строительство нового дома, квартиры в котором передадут очередникам. В их числе дети-сироты, которые после выпуска из детского дома стоят в очереди на получение отдельного, благоустроенного жилья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", возведением новостройки занимается ООО СК "УКС Каменскстрой", входящее в структуру крупнейшего строительного холдинга Урала. Заказчиком строительства выступает ГКУ СО "Фонд жилищного строительства". Новый пятиэтажный дом, построенный по монолитной технологии, рассчитан на 88 квартир. Сейчас строители приступили к финальному этапу – внутренней отделке. Все квартиры передадут будущим жильцам готовыми для проживания с чистовой финишной отделкой, электроплитами и сантехникой.

Строящийся дом для детей-сирот в Верхней Синячихе (2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Жилье от компании "Атомстройкомплекс" соответствует высочайшим стандартам качества независимо от того, возводим мы его в Екатеринбурге или в области. Каждый уралец имеет право на комфортное проживание. Материалы на все наши стройки в большинстве своем поставляются с заводов, которые входят в состав компании: это и высококачественный бетон, стеновые блоки, утеплитель, фасадный кирпич и т.д. Мы планируем и дальше развивать собственное производство стройматериалов, чтобы в любой ситуации быть максимально независимыми от внешних факторов и оставаться надежными партнерами власти в решении задач по обеспечению наших граждан жильем, садиками, школами, дорогами и всей необходимой инфраструктурой", - заявил глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.

Стоит отметить, что компания уже много лет участвует в реализации областной программы и ежегодно предоставляет квартиры детям-сиротам. Всего за последние пять лет "Атомстройкомплекс" передал им порядка 500 квартир.

Теги: Атомстройкомплекс, дом, дети, новостройка



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