02 Марта 2022
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Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

В ночном пожаре в "ковидном" госпитале Сургута пострадал один человек

Сегодня ночью в "ковидном" госпитале сургутской окружной клинической больницы произошел пожар, во время которого пострадал один человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе лечебного учреждения, пожар во втором боксе инфекционного отделения №4 произошел по вине 41-летнего пациента в результате неосторожного обращения с зажигалкой. Сработали автоматические противопожарные системы, медперсонал обнаружил возгорание. Медперсонал и прибывшие на вызов пожарные эвакуировали больных.

"Эвакуировано 35 пациентов (14 из них лежачих), четыре сотрудника больницы. Семь человек были эвакуированы силами пожарных расчетов и 28 - силами дежурного медицинского персонала больницы", - говорится в сообщении больницы.

Пострадавшего осмотрел специалист ожогового центра. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Для динамического наблюдения пациент госпитализирован в отделение анестезиологии-реанимации №3.

По данным МЧС региона, к тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались восемь единиц техники, 32 человека личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

Теги: ковидный госпиталь, пожар, пострадавший



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