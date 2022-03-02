"Слишком большая уверенность в правоте западных учебников": Титов раскритиковал закрытие заводов в 90-е годы

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов осудил экономическую политику первого десятилетия после развала Советского Союза, когда государство ушло из промышленности, заводы распродавались и закрывались.

"Это была ошибка первых лет нашего рынка, когда государство практически ушло из управления экономикой, сказало – вот рука невидимая рынка все решит. Но это так ни в какой стране не происходит. Ни в Америке, ни в Англии, ни в Таиланде – нигде", - сказал Титов в эфире радио "Комсомольская правда".

"Рынок – это очень важная часть экономики, потому что он создает инициативу роста. Но в крупных, машиностроительных, инвестоемких, финансово емких производствах, государство должно хотя бы помогать бизнесу для того, чтобы оно выстраивало свои долгосрочные программы. Хотя "Боинг" - частное предприятие, но американское государство в постоянном режиме работает с "Боингом". Это была наивность наших экономистов, слишком большая уверенность в правоте западных учебников", - полагает бизнесмен.