Мариуполь блокирован, - Басурин

Мариуполь удалось блокировать, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, ДНР надеется, что мирные жители начнут выходить из города. "Нужно сделать все, чтобы не пострадали люди", - цитирует Басурина РИА Новости.

1 марта были освобождены Талаковка и Сартана на подступах к Мариуполю. Также завершается блокирование Мариуполя и Волновахи, сообщал Штаб территориальной обороны ДНР.

В Мариуполе ВС РФ и НМ ДНР создали два гуманитарных коридора. Выехать можно в направлении Мангуша и Безыменного. Однако нацисты препятствуют выезду жителей.