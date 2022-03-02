Американский офицер заявил, что НАТО бессильно против России

Для украинских военных все кончено в спецоперации России по демилитаризации Украины, считает бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер.

Он отметил, что ВСУ помогали инструкторы НАТО, которые подводили украинских солдат к мысли, что они смогут сражаться с русскими. Но сейчас склады с оружием уничтожены, у ВСУ нет связи, они не могут передвигаться. Им остается погибнуть или сдаться. И после российской спецоперации у Украины может не остаться ни армии, ни правительства.

Риттер напомнил, что нацизм для русских является экзистенциальной угрозой, а память о Великой Отечественной войне работает на психологическом уровне, чего на Западе никак не могут понять. Чтобы избежать всего происходящего, нужно было дать гарантии невступления Украины в НАТО, потому что для России это реальная угроза. Но на Западе думали, что Россия примет это.

Проведение самой спецоперации Риттрер оценивает высоко. НАТО ничего не может противопоставить России. И Альянсу нужно срочно что-то менять, потому что в будущем велика вероятность возникновения конфликта в Прибалтике.

"На сегодня НАТО абсолютно бессилен. Наш трансатлантический альянс разгуливал по планете как самая крутая банда на районе. А теперь выясняется, что мы просто позорище", – подытожил Риттер.