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Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина
(2005) |

Американский офицер заявил, что НАТО бессильно против России

Для украинских военных все кончено в спецоперации России по демилитаризации Украины, считает бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер.
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Он отметил, что ВСУ помогали инструкторы НАТО, которые подводили украинских солдат к мысли, что они смогут сражаться с русскими. Но сейчас склады с оружием уничтожены, у ВСУ нет связи, они не могут передвигаться. Им остается погибнуть или сдаться. И после российской спецоперации у Украины может не остаться ни армии, ни правительства.

Риттер напомнил, что нацизм для русских является экзистенциальной угрозой, а память о Великой Отечественной войне работает на психологическом уровне, чего на Западе никак не могут понять. Чтобы избежать всего происходящего, нужно было дать гарантии невступления Украины в НАТО, потому что для России это реальная угроза. Но на Западе думали, что Россия примет это.

Проведение самой спецоперации Риттрер оценивает высоко. НАТО ничего не может противопоставить России. И Альянсу нужно срочно что-то менять, потому что в будущем велика вероятность возникновения конфликта в Прибалтике.

"На сегодня НАТО абсолютно бессилен. Наш трансатлантический альянс разгуливал по планете как самая крутая банда на районе. А теперь выясняется, что мы просто позорище", – подытожил Риттер.

Теги: НАТО, Россия, Украина



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