Кадыров призвал "нациков и шайтанов" на Украине не сбегать от чеченских бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео с чеченскими бойцами на Украине.

На кадрах, которые он разместил в своем Telegram-канале, виден проходящий строй со стрелковым оружием в руках.

"Нацики, бандеровцы и шайтаны (называющие себя "чеченцами"), мы скоро дойдем до вас! Только не сбегайте, мы хотим с вами покончить, в одном месте и за раз!", - подписал видео Кадыров.

25 февраля в сети появилось видео с сотнями силовиков, собранных на площади у мечети в центре Грозного перед отправкой на Украину. Выступая перед ними, Кадыров потребовал от президента Украина Владимира Зеленского извиниться перед его российским коллегой Владимиром Путиным.