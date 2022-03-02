02 Марта 2022
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Общество Украина
Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров призвал "нациков и шайтанов" на Украине не сбегать от чеченских бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео с чеченскими бойцами на Украине.

На кадрах, которые он разместил в своем Telegram-канале, виден проходящий строй со стрелковым оружием в руках.

"Нацики, бандеровцы и шайтаны (называющие себя "чеченцами"), мы скоро дойдем до вас! Только не сбегайте, мы хотим с вами покончить, в одном месте и за раз!", - подписал видео Кадыров.

25 февраля в сети появилось видео с сотнями силовиков, собранных на площади у мечети в центре Грозного перед отправкой на Украину. Выступая перед ними, Кадыров потребовал от президента Украина Владимира Зеленского извиниться перед его российским коллегой Владимиром Путиным.

Теги: кадыров, украина, нацики



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