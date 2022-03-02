Бизнес-омбудсмен – о ставках по кредитам: "Банки – вы знаете, где они видели эти решения ЦБ"

Несмотря на рекомендации Банка России не изменять ставки по уже выданным кредитам, российские банки все равно находят способы изменить их, особенно когда речь идет о кредитовании предприятий.

"Даже старые кредиты, которые бизнес брал еще до всяких санкций, на них в результате решения Центробанка (о повышении ключевой ставки до 20% - прим. ред.), задним числом пересматриваются процентные ставки. Вот сидят люди просто за столом – человек 50 там – и у всех было практически одно и то же. Они сидели, смотрели в свои телефоны, и к ним приходили сообщения, что вам повышена процентная ставка. Причем не только по кредитам с плавающей ставкой, но и по тем, которые с твердой были выданы. Банки находят варианты, как все равно повысить ставку. Причем, ЦБ как бы рекомендовало этого не делать, но банки – вы знаете, где они видели эти решения ЦБ. Поэтому просто поголовно у всех – от индустрии красоты до поставки металлов, от ресторанов до торговли и машиностроения – у всех валятся сообщения, что по вашим кредитам задним числом повышена ставка. Значит, надо изначально доплатить все процентные ставки", - рассказал в эфире радио "КП" российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Он выразил надежду на то, что специально созданный при правительстве РФ оперштаб по борьбе с санкциями эту проблему решит. "Потому что это просто удавка для огромного количества предприятий, которые брали кредиты и возвратить их по новым ставкам у них нет источников. Рубль падает. Им неоткуда взять средства", - поясняет Титов.