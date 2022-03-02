В Челябинске в детском саду девочка получила травмы

В Челябинске прокуратора проводит проверку по информации о травме девочки в детском саду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 28 февраля. Ребенок получил травму глаза.

Ведомство даст оценку исполнению требований федерального законодательства об образовании со стороны должностных лиц дошкольного учреждения в части соблюдения прав ребенка.

Напомним, в Каслях с детского сада взыскали компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей за травму четырехлетнего ребенка. Мальчик в результате несчастного случая в детском саду получил ушибленную рану головы.