Байден - российским "олигархам": Мы идем за вашими капиталами

Президент США Джозеф Байден пообещал, что Вашингтон займется расследованием "преступлений российских олигархов". Для этого министерство юстиции США создаст специальную группу.

По словам американского лидера, Вашингтон объединяет силы со своими европейскими союзниками, чтобы "найти и захватить ваши яхты, роскошные квартиры, частные самолеты", пишет Regnum.

"Мы идем за вашими капиталами, нажитыми неправедным путем", - заявил Байден.

Напомним, власти Великобритании намерены арестовать недвижимость и яхты российских бизнесменов.

Во Франции также прозвучало предложение провести инвентаризацию яхт, самолетов, автомобилей класса "люкс", принадлежащих российским бизнесменам с целью возможного изъятия.

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Лэнс Гуден ранее предложил захватить имущество россиян, используя каперские грамоты, право выдачи которых принадлежит Конгрессу США.