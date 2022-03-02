"Боль, обида, страх и унижение": Леонид Агутин призвал остановить военные действия на Украине

Певец, композитор, заслуженный артист РФ Леонид Агутин не внял призыву спикера Госдумы Вячеслава Володина и умоляет "остановить войну".

"6 дней полного оцепенения. 6 дней страха и растерянности. 6 дней ужаса и трагедии. Видит Бог, я всегда был патриотом свой страны. Был в прошлом, есть в настоящем, и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины с украинцами, в том числе. Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Всё это в прошлом. Я не требую, ибо кому нужны мои требования. Я МОЛЮ - ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ! Договоритесь!" – пишет Агутин на своей странице в Instagram.

"Каждый новый день - это новые смерти наших ребят, украинских граждан, миллионы поломанных судеб с той и с другой стороны, их боль, обида, страх и унижение. Необходимо изыскать другой способ политических амбиций всех участников большой игры. Этот себя исчерпал! Давно", - полагает артист.