Гражданину Кипра Вексельбергу присвоили звание "Почетного гражданина Свердловской области"

Основателю группы "Ренова", гражданину Кипра и российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу присвоили звание "Почетный гражданин Свердловской области". Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев, сообщает "Областная газета".

Согласно документу, бизнесмен удостоился звания "за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития" региона. Таким образом, Вексельберг в возрасте 64 лет стал 86-ым почетным гражданином Среднего Урала - сразу после директора Уральского института регионального законодательства Николая Воронина, получившего звание 24 февраля.

Отметим, что только вчера Япония ввела санкции в отношении 49 компаний, в число которых попал и Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), 97% которого принадлежит АО "Алюминиевые продукты — холдинг". В свою очередь АПХ на 41% является частью ООО "Ренова Актив", что на 100% принадлежит "Ренова". Сам Вексельберг в последние дни, как писали СМИ, спасал швейцарские счета от санкций.

Директор департамента политологии и социологии УрФУ Анатолий Меренков отмечает, что награда для Вексельберга не связана с военными действиями на Украине.

"У Вексельберга все-таки какое-то количество предприятий находится здесь, в Свердловской области, значит, это активное включение в экономическое развитие Свердловской области. А санкции, так у нас санкции давно - легче сказать, когда их не было. Так что, я не думаю, что это связано с какими-то последними санкциями, которые, тем более, начались пару недель назад", - пояснил политолог.

По его словам, миллиардера решили поощрить за активное участие в строительстве и экономическое развитие региона.

"В Свердловской области его предприятия точно работают, а сейчас это очень важно с точки зрения резкого перехода на импортозамещение, на то, что фактически берется в 30-ых годах - продвигать отечественную промышленность, строительство и экономику в целом, не надеясь, что оттуда кто-то там поможет. Это настоящая борьба за выживание. Поэтому, если наши отечественные бизнесмены помогают - слава Богу, как говорится, молодцы! Это мое мнение и, думаю, не только мое, потому что, если наш бизнес сейчас начнет поворачивать в сторону Запада, то нам уже, действительно, будет очень не очень", - подытожил Меренков.

Напомним, что "санкционный" олигарх Вексельберг с марта 2017 года является гражданином Кипра, а также имеет швейцарские счета. Так, всего несколько дней назад миллиардер выиграл дело против швейцарского банка PostFinance (финансовое подразделение Swiss Post), обязав последнего и дальше поддерживать с ним деловые отношения.