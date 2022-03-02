Гражданину Кипра Вексельбергу присвоили звание "Почетного гражданина Свердловской области"

02 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мариуполь блокирован

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Уральский турбинный завод, УТЗ, Виктор Вексельберг (2017) | Фото: Накануне.RU

Гражданину Кипра Вексельбергу присвоили звание "Почетного гражданина Свердловской области"

Основателю группы "Ренова", гражданину Кипра и российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу присвоили звание "Почетный гражданин Свердловской области". Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев, сообщает "Областная газета".

Согласно документу, бизнесмен удостоился звания "за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития" региона. Таким образом, Вексельберг в возрасте 64 лет стал 86-ым почетным гражданином Среднего Урала - сразу после директора Уральского института регионального законодательства Николая Воронина, получившего звание 24 февраля.

Отметим, что только вчера Япония ввела санкции в отношении 49 компаний, в число которых попал и Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), 97% которого принадлежит АО "Алюминиевые продукты — холдинг". В свою очередь АПХ на 41% является частью ООО "Ренова Актив", что на 100% принадлежит "Ренова". Сам Вексельберг в последние дни, как писали СМИ, спасал швейцарские счета от санкций.

Директор департамента политологии и социологии УрФУ Анатолий Меренков отмечает, что награда для Вексельберга не связана с военными действиями на Украине.

"У Вексельберга все-таки какое-то количество предприятий находится здесь, в Свердловской области, значит, это активное включение в экономическое развитие Свердловской области. А санкции, так у нас санкции давно - легче сказать, когда их не было. Так что, я не думаю, что это связано с какими-то последними санкциями, которые, тем более, начались пару недель назад", - пояснил политолог.

По его словам, миллиардера решили поощрить за активное участие в строительстве и экономическое развитие региона.

"В Свердловской области его предприятия точно работают, а сейчас это очень важно с точки зрения резкого перехода на импортозамещение, на то, что фактически берется в 30-ых годах - продвигать отечественную промышленность, строительство и экономику в целом, не надеясь, что оттуда кто-то там поможет. Это настоящая борьба за выживание. Поэтому, если наши отечественные бизнесмены помогают - слава Богу, как говорится, молодцы! Это мое мнение и, думаю, не только мое, потому что, если наш бизнес сейчас начнет поворачивать в сторону Запада, то нам уже, действительно, будет очень не очень", - подытожил Меренков.

Напомним, что "санкционный" олигарх Вексельберг с марта 2017 года является гражданином Кипра, а также имеет швейцарские счета. Так, всего несколько дней назад миллиардер выиграл дело против швейцарского банка PostFinance (финансовое подразделение Swiss Post), обязав последнего и дальше поддерживать с ним деловые отношения.

Теги: Векселберг, почетный гражданин, бизнес, политолог



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 5049

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети