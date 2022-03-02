02 Марта 2022
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Экономика В России
Банки &quot;Сбербанк&quot; и &quot;Альфа-банк&quot; в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Сбербанк уходит с европейского рынка

Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Об этом говорится в сообщении кредитной организации 2 марта.

Там объяснили, что дочерние банки столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности своих сотрудников.

Ранее Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов россиян. В сообщении банка подчеркивалось, что все средства на счетах и депозитах доступны клиентам в полном объеме по первому требованию.

24 февраля западные страны ввели санкции против нескольких банков активов в России из-за военной операции на Украине. Под ограничения попали и крупнейшие российские банки - ВТБ и Сбербанк. Санкции против Сбербанка обозначены как Correspondent and Payable-Through Account Sanctions, в отличие от санкций против ВТБ, они не названы блокирующими.

25 февраля Сбербанк сообщил, что продолжает работать в штатном режиме после того, как подпал под санкции США. В заявлении банка говорится, что принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.

Теги: Сбербанк, санкции



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