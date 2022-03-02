В Сургуте сбытчик "сильнодействующих веществ" стал миллионером

В Сургуте злоумышленник наказан за то, что стал миллионером за счёт оборота сильнодействующих средств. В бюджет России взыскана вся сумма дохода, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

В 2021 г. торговец продавал "неустановленному кругу лиц" сильнодействующие вещества. Доход его от такой "работы" составил не менее 1 млн руб.

Прокурор подал в суд, требуя взыскать эти деньги и направить их в федеральный бюджет. Иск удовлетворён. Мера наказания за сбыт при этом не озвучена.