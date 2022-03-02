Зюганов призвал ЕС и США "осудить террор бандеровцев против Донбасса"

Евросоюз и США призвали "осудить террор бандеровцев в отношении городов Донбасса", а также практику захвата заложников в качестве живого щита и размещения орудий и минометов в жилых кварталах городов, находящихся под их контролем. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Западу нужно более пристально посмотреть на облик тех, кого они защищают с пеной у рта. Ведь это последователи гитлеровского наймита Бандеры и его палачей. Именно бандеровцы совершали самые чудовищные злодеяния на территориях СССР, оккупированных немецкими войсками. Именно бандеровцы расстреливали евреев в Бабьем Яру, вырезали поляков на Волыни и заживо жгли людей в деревнях Белоруссии. И то, как они сожгли живьем десятки людей в Одессе в 2014 году, показывает, что эти изверги унаследовали от своих гитлеровских предков готовность к тягчайшим преступлениям против человечности. Ассоциировать себя с ними не может ни один порядочный человек", – сказал он.

Геннадий Зюганов также добавил: "Нас поражает двуличие и лицемерие так называемых "борцов за мир". В их искренности новых у нас есть серьезные сомнения".