Ростуризм рекомендует россиянам не ездить в страны, которые ввели санкции против РФ

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны, которые ввели санкции против России.

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, пребывание в этих странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию, идет ли речь о деловых или туристических поездках.

Кроме того, Ростуризм советует приостановить продажи туров в принявшие санкции страны и государства Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство Евросоюза и Канады (которое, напомним, теперь закрыто для самолетов из РФ).

Напомним, 36 стран закрыли для российских самолетов свое небо в качестве санкций за начало военной операции РФ на Украине.