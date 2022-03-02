02 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
заграничный паспорт (2018) | Фото: Валерий Горелых

Ростуризм рекомендует россиянам не ездить в страны, которые ввели санкции против РФ

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны, которые ввели санкции против России.

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, пребывание в этих странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию, идет ли речь о деловых или туристических поездках.

Кроме того, Ростуризм советует приостановить продажи туров в принявшие санкции страны и государства Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство Евросоюза и Канады (которое, напомним, теперь закрыто для самолетов из РФ).

Напомним, 36 стран закрыли для российских самолетов свое небо в качестве санкций за начало военной операции РФ на Украине.  

Теги: ростуризм, санкции, поездки, туризм, россияне



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