В Югре массово эвакуируют школы и колледжи

В Югре прошла массовая эвакуация школ, передает корреспондент Накануне.RU.

Более 30 школ эвакуировано в Сургуте. В администрации города сообщают, что представители правоохранительных органов и спецслужб проводят комплекс мероприятий, в частности и по установлению лиц, распространивших информацию о минировании.

Волна эвакуаций прокатилась и в Нижневартовске. Были эвакуированы школы №2, 12, Православная Гимназия, Строительный колледж, Нефтяной колледж, здание НВГУ на Ленина и общежитие Строительного колледжа.

Дети отправлены домой.

По информации аппарата Антитеррористической комиссии Нижневартовска, сообщения о минировании поступили на адреса электронной почты образовательных учреждений.

Большую часть объектов уже обследовали кинологи - взрывных устройств не обнаружено.