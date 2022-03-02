02 Марта 2022
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Общество Челябинская область
SSj-100 Сухой суперджет-100 авиакомпания Азимут (2019) | Фото: azimuth.aero

"Азимут" организует вывозной рейс из Минеральных Вод в Челябинск

Авиакомпания "Азимут" выполнит дополнительный вывозной рейс из Минеральных Вод в Челябинск. Южноуральцы смогут вернуться в регион 7 марта.

Попасть на рейс смогут пассажиры отмененных рейсов из Ростова-на-Дону и Краснодара. Для переоформления авиабилета пассажиру нужно направить ответное письмо на уведомление об отмене рейса на электронную почту контакт-центра авиакомпании.

Вылет из Минеральных Вод запланирован на 00:40 7 марта, в Челябинске самолет приземлится в 5:35. Вылет из Челябинска в 6:35, посадка в Минеральных Водах в 7:30.

Напомним, Росавиация из-за операции на Украине объявила о временной приостановке работы аэропортов Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Российские авиакомпании 24 февраля начали отменять рейсы. Запрет был продлен до 8 марта.

Ростуризм сообщил, что около 150 тыс. туристов находятся в регионах России, где приостановлена работа аэропортов.

Теги: рейс, туризм,



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