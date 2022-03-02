Глава Мордовии заявил о гибели полковника в ходе военной операции на Украине

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что в ходе российской спецоперации на Украине погиб 40-летний офицер.

Как написал губернатор в своем Instagram, погибший - уроженец ардатовского села Чукалы Виктор Исайкин, кадровый военный, полковник.

К вечеру 1 марта уже минимум семь губернаторов сообщили о смерти одного или нескольких военных из своих субъектов Федерации. Есть погибшие военные из Чечни, Дагестана, Калмыкии, Краснодарского края, Ульяновской и Астраханской областей, Кабардино-Балкарии.