02 Марта 2022
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цветы, гвоздики, траур (2014) | Фото:

Глава Мордовии заявил о гибели полковника в ходе военной операции на Украине

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что в ходе российской спецоперации на Украине погиб 40-летний офицер.

Как написал губернатор в своем Instagram, погибший - уроженец ардатовского села Чукалы Виктор Исайкин, кадровый военный, полковник.

К вечеру 1 марта уже минимум семь губернаторов сообщили о смерти одного или нескольких военных из своих субъектов Федерации. Есть погибшие военные из Чечни, Дагестана, Калмыкии, Краснодарского края, Ульяновской и Астраханской областей, Кабардино-Балкарии.

Теги: мордовия, полковник, украина



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