02 Марта 2022
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Происшествия Тюменская область
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени начальника отдела ГИБДД судят за получение 38 взяток

В Тюмени бывшего начальника одного из отделов МО ГИБДД и его посредника будут судить – следствие полагает, что первый получил 38 взяток, а второй передах их, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

По версии следствия, в феврале 2019 – октябре 2020 гг. посредник получал от тех, кто хотел приобрести водительские права без сдачи экзаменов, деньги и передавал их начальнику отдела, который давал соответствующие указания подчинённым. По ходатайству следователя обвиняемые арестованы. Установлены 38 взяткодателей, которые привлечены к уголовной ответственности. Сумма взяток не уточняется.

Напомним, в Тюмени продолжается рассмотрение уголовного дела экс-начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина. По данным следствия, с июня по ноябрь 2020 г. Селюнин через посредника, которым стал его близкий знакомый, построил на своем земельном участке придомовой комплекс. Работы он оплатил 600 тыс. руб., которые получил в качестве взяток от иностранцев за получение водительских удостоверений.

Теги: Тюмень, ГИБДД, взятка, водительские права



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