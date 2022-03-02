Банковский сектор РФ перешел в состояние структурного дефицита ликвидности - РБК

Банковский сектор России пребывает в состоянии структурного дефицита ликвидности. В этой ситуации долг банков перед ЦБ больше, чем объем средств, размещенных ими на корсчетах и депозитах в ЦБ, пишет РБК. На 1 марта показатель составил 5,39 трлн руб. – это рекорд с 2017 года (а может и за всю историю – более ранних данных на сайте регулятора нет).

Банки начали резко увеличивать заимствования перед ЦБ после 24 февраля — с этого момента требования регулятора к участникам рынка выросли в 6,2 раза и к 1 марта достигли 8,2 трлн руб.

Российский банковский сектор и раньше показывал структурный дефицит ликвидности, однако это было краткосрочным явлением, чаще всего связанным с активизацией бюджетных операций Минфина или его аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). В январе этого года, когда волатильность на российском финансовом рынке уже наблюдалась, банки временно перешли к структурному дефициту в операциях с ЦБ, но эксперты не называли обвал на рынке основной причиной.

Но возросший структурный дефицит сейчас — это следствие массированного снятия средств с текущих счетов и депозитов вкладчиками банков, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. На фоне обвала рубля и введения санкций против крупных кредитных организаций россияне стали активно снимать наличную валюту. Аналитик при этом подчеркивает, что увеличение долга банков перед ЦБ еще не свидетельствует о кризисе ликвидности.